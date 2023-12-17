Несподівано похвалив Усика: батько Ф'юрі "розніс" підготовку сина в очікуванні бою за "абсолюта"

Джон Ф'юрі допускає, що "Циганський король" може програти українцю, якщо не змінить нічого у своїх тренуваннях.

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловився щодо майбутнього бою свого сина проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Ф'юрі-старший занепокоєний якістю тренувального табору свого сина. Він не виключає, що "Циганський король" може програти Усику, якщо нічого не змінить у своїй підготовці.

Також батько британського боксера досить неочікувано наголосив на професіоналізмі українця та його команди.

"Я ніколи не казав, що мій син на спаді, тому що це не так. Це люди навколо нього, які мало що роблять. Його підготовка перебуває у занепаді, а його табір у ще більшому занепаді. Це не табір, це цирк.

Я був шокований тим, що побачив. Я бачив його в залі в Саудівській Аравії, бачив, як він спарингував три чи чотири раунди з парою хлопців. Тоді я знав, що це буде важкий вечір проти Нганну. Я подумав: "Що ти робив?" Я був стривожений, та й зараз теж.

Якщо ти не повернеш очей тигра, не повернешся до старих звичок і не повернеш голод, піт, кров, лайно та сльози. Тому що Усик робить це – піт, кров, лайно та сльози. Навколо нього дисципліновані, професійні та чудові люди. Я не думаю, що у Тайсона це є. Насправді немає.

Чи може Тайсон зазнати від Усика першої поразки у професійній кар'єрі? Абсолютно. Якщо він не внесе жодних коригувань, це цілком може статися", – сказав Джон Ф'юрі у коментарі Seconds Out.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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