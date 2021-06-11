Несподівано впевнено: Луческу здивував прогнозом на виступ збірної України на Євро-2020

Перший матч "синьо-жовті" проведуть вже 13 червня з Нідерландами.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився прогнозом на виступ збірної України на Чемпіонаті Європи-2020.

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"Україна зараз конкурентоспроможна збірна. У ній багато гравців, які грають за топклуби Західної Європи. Власне, вся атака. У захисті є гравці з УПЛ.

Це збалансована команда з хорошим потенціалом. Вона, безумовно, вийде з групи", - цитує Луческу GSP.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів (13 червня), Австрії (17 червня) і Північної Македонії (21 червня). Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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