"Несправедливо, коли люди кажуть, що його життя добігає кінця": розкрито справжню причину госпіталізації Пеле

Рідні триразового чемпіона світу з футболу, 82-річного Пеле поділилися подробицями стану його здоров'я. Вони повідомили, що "Король футболу" потрапив до лікарні через респіраторну інфекцію, викликану коронавірусом, та спростували інформацію ЗМІ, що його госпіталізували у важкому стані.

Одна з доньок Пеле запевнила, що наразі він проходить курс лікування, після якого повернеться додому.

"Він хворий, у нього літній вік. Але наразі він перебуває там через легеневу інфекцію. Як тільки йому стане краще, він знову поїде додому", – сказала донька Пеле.

Інша дочка легенди футболу заявила, що у Пеле немає ремісії раку товстої кишки і спростувала інформацію про надання допоміжного лікавання.

"Дуже несправедливо, коли люди кажуть, що його життя добігає кінця, що він перебуває на паліативному лікуванні. Це неправда. Повірте нам. Він не в реанімації, він у звичайній палаті. Йому нічого не загрожує, він лікується", – сказала вона.

Онук Пеле в інтерв'ю розповів, що телефоном обговорює з дідусем матчі чемпіонату світу з футболу.

"Я чую, як люди кажуть: "Спочивай з миром". Одного дня це станеться, але не сьогодні. Він одужає, це питання часу, і побачить, як Бразилія підніме шостий кубок чемпіонів світу", – сказав онук Пеле.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Зірка збірної Англії раптово залишив табір національної команди під час ЧС-2022: неприємна причина

Бразилія – Південна Корея: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022