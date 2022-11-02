Нестримні: "Баварія" встановила унікальний рекорд Ліги чемпіонів

Мюнхенській "Баварії" підкорилося нове рекордне досягнення в Лізі чемпіонів.

У вівторок, 1 листопада, німецький гранд переміг міланський "Інтер" у домашньому матчі заключного туру групової стадії найпрестижнішого єврокубку.

"Баварія" стала єдиною командою нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, яка не втратила жодного очка на груповому етапі. Підопічні Юліана Нагельсмана виграли усі шість поєдинків, по двічі обігравши "Інтер", "Барселону" та "Вікторію Пльзень".

Більше того, мюнхенський клуб два сезони поспіль подолав груповий раунд ЛЧ без очкових втрат. Це абсолютний рекорд турніру, адже раніше нікому подібне не вдавалося. Минулої кампанії баварці перемогли у всіх шести матчах групи Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками були "Барселона", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".

Також "Баварія" першою в історію зуміла виграти всі шість матчів групової стадії ЛЧ у трьох різних сезонах. Окрім поточної та минулої кампанії, "Рекордмайстер" робив це в розіграші-2019/20.

Нагадаємо, саме "Баварії" належить рекорд групової стадії Ліги чемпіонів за кількістю здобутих поспіль перемог. Виграшна серія мюнхенців становить 13 поєдинків. Востаннє баварці не виграли матч групового етапу ЛЧ аж у грудні 2020 року, коли зіграли внічию з мадридським "Атлетіко" (1:1).

Раніше "Баварія" встановила новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю матчів без поразок на груповій стадії турніру, побивши досягнення мадридського "Реала". Мюнхенці не програють у групі ЛЧ уже 34 матчі - 31 перемога та 3 нічиїх.

Востаннє мюнхенський колектив програвав на груповому етапі ЛЧ ще п'ять років тому. У вересні 2017 року баварці поступилися французькому ПСЖ з рахунком 0:3.

"Баварія" (18 очок) з першого місця вийшла до плейоф Ліги чемпіонів . "Інтер" (10) пробився до 1/8 фіналу з другої сходинки. "Барселона" (7) стала третьою та вилетіла до стикових матчів Ліги Європи. "Вікторія" Пльзень (0) завершила свій шлях у єврокубках.

. "Інтер" (10) пробився до 1/8 фіналу з другої сходинки. "Барселона" (7) стала третьою та вилетіла до стикових матчів Ліги Європи. "Вікторія" Пльзень (0) завершила свій шлях у єврокубках. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 7 листопада.

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