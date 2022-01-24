Нестримні емоції: воротар епічним трюком відсвяткував вихід до чвертьфіналу Кубка Африки (відео)

Радощам голкіпера збірної Буркіна-Фасо просто не було меж.

Воротар збірної Буркіна-Фасо Ерве Коффі шалено радів виходу своєї команди до чвертьфіналу Кубка африканських націй.

У поєдинку 1/8 фіналу турніру збірна Буркіна-Фасо в серії пенальті вирвала перемогу над Габоном. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. А в серії післяматчевих 11-метрових сильнішими виявилися номінальні господарі - 7:6.

Після того, як Ісмаїла Уедраого реалізував вирішальний удар, Коффі влаштував феєричне святкування поблизу штрафного майданчика - голкіпер виконав 5 сальто поспіль. Відео фантастичної акробатики воротаря швидко розлетілося Мережею і стало вірусним.

In case you missed the #AFCON2021 action yesterday, Burkina Faso goalkeeper Herve Koffi showed everyone *exactly* how you should celebrate winning a crucial penalty shootout pic.twitter.com/4IW4VEuRcg — Superbru (@Superbru) January 24, 2022

В 1/4 фіналу Буркіна-Фасо зустрінеться з Тунісом, який напередодні обіграв Нігерію (1:0). Поєдинок запланований на 29 січня.

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