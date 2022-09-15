Нестримний: Мессі встановив одразу декілька історичних гольових рекордів у Лізі чемпіонів (відео)

Нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі став автором нових рекордних досягнень у найпрестижнішому клубному турнірі Європи - Лізі чемпіонів.

Семиразовий володар володар "Золото м'яча" відзначився голом у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти ізраїльського "Маккабі" Хайфа.

Це дозволило 35-річному аргентинцю встановити одразу два історичні рекорди в Лізі чемпіонів.

По-перше, Лео став першим гравцем в історії головного футбольного єврокубка, який забивав у 18 різних сезонах. Наздогнати Мессі за цим показником може форвард мадридського "Реала" Карім Бензема, якщо заб'є цього сезону ЛЧ - поки у француза голи в 17 сезонах.

18 - Lionel Messi se ha convertido en el primer jugador en la historia que marca en 18 temporadas diferentes de la Liga de Campeones (Karim Benzema , 17). Infalible. pic.twitter.com/atvSue9CWe — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2022

По друге, "Маккабі" Хайфа став уже 39-ю командою, якій Мессі забивав у Лізі чемпіонів. Це абсолютний рекорд турніру. Ліонель перевершив свого одвічного конкурента - португальця Кріштіану Роналду, який в ЛЧ вражав ворота 38 клубів.

- Lionel Messi has now scored a Champions League goal against a record 39 different teams



39 - Lionel Messi

38 - Cristiano Ronaldo

34 - Karim Benzema

33 - Rául

31 - Robert Lewandowski#MACPSG #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 14, 2022

Відео гола Мессі у ворота "Маккабі"

Нагадаємо, ПСЖ здобув вольову перемогу над "Маккабі" з рахунком 1:3 . В іншому матчі групи Н "Ювентус" дещо несподівано зазнав поразки від "Бенфіки" - 1:2 .

ПСЖ з 6 балами вийшов на перше місце у групі Н, випереджаючи "Бенфіку" за додатковими показниками. "Маккабі" та "Ювентус" не набрали очок за два стартові тури.

Матчі 3-го туру ЛЧ відбудуться 5 жовтня: "Ювентус" - "Маккабі", "Бенфіка" - ПСЖ.

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