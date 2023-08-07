Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нестримний: Мессі втретє поспіль оформив дубль за "Інтер" Маямі – відео ефектних голів

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
355
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нестримний: Мессі втретє поспіль оформив дубль за "Інтер" Маямі – відео ефектних голів

Ліонель Мессі / Фото: Associated Press

Аргентинець відзначився дублем і реалізував післяматчевий пенальті.

Зірковий форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі допоміг своєму клубу вийти до чвертьфіналу Кубка ліг. 36-річний аргентинець став героєм поєдинку проти "Далласа".

У грі 1/8 фіналу капітан "Інтера" Маямі оформив дубль. Уже на шостій хвилині зустрічі Мессі у дотик забив красивим ударом у ближній кут з-за меж штрафного після передачі Жорді Альби.

На 85-й хвилині Лео оформив дубль, врятувавши свою команду від поразки. За рахунку 4:3 на користь "Далласа" аргентинець відзначився неймовірним голом прямим ударом зі штрафного.

Переможець матчу визначався у серії пенальті. Мессі пробивав першим і свій одинадцятиметровий впевнено реалізував. У підсумку Лео і Ко виграли серію пенальті (3:5) і вийшли до наступної стадії змагань.

Також весь матч на полі провів український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов.

Огляд матчу

У чвертьфіналі Кубка ліг суперником "Інтера" Маямі стане переможець пари "Шарлотт" – "Г'юстон Динамо".

Зазначимо, що Мессі оформив дубль у третьому поспіль матчі за американський клуб. Він відзначався у кожному з чотирьох зіграних поєдинків за "Інтер" Маямі. На рахунку аргентинця вже сім голів і результативна передача.

Читайте також:

Розкішний гол Циганкова, дебют Довбика: "Жирона" обіграла італійський клуб у спарингу (відео)

Драматичний тріумф: "Арсенал" у серії пенальті здолав "Манчестер Сіті" в Суперкубку Англії (відео)

УПЛ: результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
355
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація