Нестримний: Мессі втретє поспіль оформив дубль за "Інтер" Маямі – відео ефектних голів

Зірковий форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі допоміг своєму клубу вийти до чвертьфіналу Кубка ліг. 36-річний аргентинець став героєм поєдинку проти "Далласа".

У грі 1/8 фіналу капітан "Інтера" Маямі оформив дубль. Уже на шостій хвилині зустрічі Мессі у дотик забив красивим ударом у ближній кут з-за меж штрафного після передачі Жорді Альби.

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match #DALvMIA | 0-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

На 85-й хвилині Лео оформив дубль, врятувавши свою команду від поразки. За рахунку 4:3 на користь "Далласа" аргентинець відзначився неймовірним голом прямим ударом зі штрафного.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN #DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

Переможець матчу визначався у серії пенальті. Мессі пробивав першим і свій одинадцятиметровий впевнено реалізував. У підсумку Лео і Ко виграли серію пенальті (3:5) і вийшли до наступної стадії змагань.

A LA PRÓXIMA RONDAAAA‼️‼️ pic.twitter.com/h4H6RSavZA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

Також весь матч на полі провів український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов.

Огляд матчу

У чвертьфіналі Кубка ліг суперником "Інтера" Маямі стане переможець пари "Шарлотт" – "Г'юстон Динамо".

Зазначимо, що Мессі оформив дубль у третьому поспіль матчі за американський клуб. Він відзначався у кожному з чотирьох зіграних поєдинків за "Інтер" Маямі. На рахунку аргентинця вже сім голів і результативна передача.

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