Нестримний Траоре і шедевр Алана Патріка: "Шахтар" розгромив "Динамо" і завоював Суперкубок України

Перший трофей для Де Дзербі.

Донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" і завоював Суперкубок України. Поєдинок за перший трофей у сезоні, який відбувався на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:0.

"Гірники" першими могли забити, коли з м'ячем завозився Денис Бойко, проте в цьому епізоді киянам пощастило - після рикошету від гравця донецької команди м'яч вилетів у поле.

"Біло-сині" відповіли двома моментами у Владислава Супряги і Віталія Буяльського. Перший із вбивчої позиції пробив у стійку, а удар другого з-під поперечини витягнув Андрій Пятов.

"Шахтар" же забив своїм першим ударом у площину воріт Бойка. Після метушні у карному майданчику номінальних гостей Лассіна Траоре ударом головою перекинув воротаря "Динамо" і відкрив рахунок у поєдинку.

У дебюті другого тайму "гірники" могли забити другий м'яч. Тарас Степаненко пробив здалеку і влучив у Іллю Забарного, від якого м'яч потрапив у стійку і вилетів у поле.

Але вже на 54-й хвилині підопічні Роберто Де Дзербі забили таки другий м'яч. Ісмаїлі отримав класну передачу на лівому фланзі від Педріньо, втік до воріт і прострілив. Траоре забивав у порожні ворота.

Через сім хвилин рахунок і зовсім став розгромним. У "Шахтаря" пройшла контратака, яку ударом метрів з 20 у самісіньку дев'ятку завершив Алан Патрік.

"Біло-сині" не здалися, але відіграти хоча б м'яч так і не змогли, дозволивши Де Дзербі виграти перший трофей у його тренерській кар'єрі.

Матч за Суперкубок України повинен був відбутися 24 липня, але через навантаження на футболістів у зв'язку з Євро-2020 битву за трофей перенесли на 22 вересня.

на 22 вересня. Для "Шахтаря" це 9-та перемога в турнірі. Стільки ж разів трофей вигравало і "Динамо".

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