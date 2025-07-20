Нестримні емоції: відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Магучіх на перемогу українця над Дюбуа

Олександр Усик / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

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У Мережі опублікували відео з реакцією відомих українців на перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні за свого співвітчизника вболівали Андрій Шевченко, Михайло Мудрик, Катерина Усик, Андрій Лунін, Олександр Хижняк, Ярослава Магучіх та інші українці.

Після того, як Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа, вони вибухнули нестримними емоціями, святкуючи перемогу українського чемпіона.

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До вашої уваги відео цього яскравого епізоду.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.

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