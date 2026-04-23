ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

"Netflix повинен зняти про нас фільм": "Чернігів" повторив історичний рекорд Кубка України

"Чернігів" став лише другим в історії представником нижчого дивізіону, який дійшов до фіналу Кубка України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
ФК "Чернігів"

ФК "Чернігів" / facebook.com/fc.chernihiv

Футбольний клуб "Чернігів" повторив історичний рекорд, вийшовши до фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Представник Першої ліги у півфіналі здолав "Металіст 1925", який наразі посідає четверте місце в УПЛ. Чернігівська команда від 5-ї хвилини матчу грала в меншості після вилучення Павла Шушка, але зуміла не пропустити (0:0) та вирвала перемогу в драматичній серії пенальті — 6:5.

Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні 2018/19 — тоді у фіналі представник Першої ліги розгромно поступився "Шахтарю" з рахунком 0:4.

Президент ФК "Чернігів" Юрій Синиця після виходу до фіналу Кубка заявив, що ця непересічна подія варта екранізації Netflix.

"Мрії збуваються. Дивіться, що я подумав, це якась така неймовірна історія, напевно, у Netflix навіть не було таких історій. 2022 рік — повністю знищено наш стадіон, ми у травні вже запускаємо роботу школи дитячої. Ми заходимо, тому що багато команд знялося до Першої ліги, ми через два роки вилітаємо. Ставимо завдання — виходимо з Другої ліги до Першої, обігруємо "Металург" Запоріжжя.

І водночас, як я казав, у нас найменший бюджет серед професійних клубів, у нас грають тільки чернігівці. Ми отримуємо... Проти команди, у якої в десятки разів більший бюджет, і яка набагато сильніша. Ми отримуємо на другій хвилині червону картку і вдесятьох граємо.

Я там 45 років дивлюсь футбол, я такого не бачив. Це я зараз уві сні. Це якась така неймовірна історія. І незалежно від того, як ми зіграємо у фіналі, Netflix повинен зняти про нас фільм", — сказав Синиця в ефірі УПЛ ТБ.

"Чернігів" у фіналі Кубка України зіграє з київським "Динамо", яке в першому півфіналі Кубка України розгромило ще одного представника Першої ліги — чернівецьку "Буковину" (3:0).

Фінальний матч Кубка України відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів". Номінальним господарем поєдинку буде "Чернігів".

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Тож "Чернігів", який зараз бореться за збереження прописки у Першій лізі, претендує на потрапляння до єврокубків.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо". У нинішній кампанії "гірники" вибули вже в 1/8 фіналу, програвши "Динамо".

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie