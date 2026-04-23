"Netflix повинен зняти про нас фільм": "Чернігів" повторив історичний рекорд Кубка України

Футбольний клуб "Чернігів" повторив історичний рекорд, вийшовши до фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Представник Першої ліги у півфіналі здолав "Металіст 1925", який наразі посідає четверте місце в УПЛ. Чернігівська команда від 5-ї хвилини матчу грала в меншості після вилучення Павла Шушка, але зуміла не пропустити (0:0) та вирвала перемогу в драматичній серії пенальті — 6:5.

"Чернігів" став лише другим в історії представником нижчого дивізіону, який дійшов до фіналу Кубка України.

Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні 2018/19 — тоді у фіналі представник Першої ліги розгромно поступився "Шахтарю" з рахунком 0:4.

Президент ФК "Чернігів" Юрій Синиця після виходу до фіналу Кубка заявив, що ця непересічна подія варта екранізації Netflix.

"Мрії збуваються. Дивіться, що я подумав, це якась така неймовірна історія, напевно, у Netflix навіть не було таких історій. 2022 рік — повністю знищено наш стадіон, ми у травні вже запускаємо роботу школи дитячої. Ми заходимо, тому що багато команд знялося до Першої ліги, ми через два роки вилітаємо. Ставимо завдання — виходимо з Другої ліги до Першої, обігруємо "Металург" Запоріжжя.

І водночас, як я казав, у нас найменший бюджет серед професійних клубів, у нас грають тільки чернігівці. Ми отримуємо... Проти команди, у якої в десятки разів більший бюджет, і яка набагато сильніша. Ми отримуємо на другій хвилині червону картку і вдесятьох граємо.

Я там 45 років дивлюсь футбол, я такого не бачив. Це я зараз уві сні. Це якась така неймовірна історія. І незалежно від того, як ми зіграємо у фіналі, Netflix повинен зняти про нас фільм", — сказав Синиця в ефірі УПЛ ТБ.

"Чернігів" у фіналі Кубка України зіграє з київським "Динамо", яке в першому півфіналі Кубка України розгромило ще одного представника Першої ліги — чернівецьку "Буковину" (3:0).

Фінальний матч Кубка України відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів". Номінальним господарем поєдинку буде "Чернігів".

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Тож "Чернігів", який зараз бореться за збереження прописки у Першій лізі, претендує на потрапляння до єврокубків.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо". У нинішній кампанії "гірники" вибули вже в 1/8 фіналу, програвши "Динамо".