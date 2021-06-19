Невдача з нереалізованим пенальті: збірна Іспанії не змогла обіграти Польщу в матчі Євро-2020

"Червона фурія" поки ще не перемагала на турнірі.

Збірна Іспанії не змогла обіграти національну команду Польщі у матчі другого туру групи Е Євро-2020. Зустріч на "Естадіо де-ла-Картуха" в Севільї завершилася внічию з рахунком 1:1.

"Червона фурія" за правом вважалася фаворитом поєдинку, проте перший момент у грі виник саме біля її воріт. Це Матеуш Кліх небезпечно пробивав, але послав м'яч трохи вище поперечини.

Іспанці ж забили практично після свого першого гольового моменту. Жерар Морено прострілив у центр воротарського майданчика, де його передачу замкнув Альваро Мората.

До перерви поляки могли відігратися після небезпечного удару Кароля Свідерськи, але команду Луїса Енріке врятувала стійка.

Та зрівняти рахунок підопічні Паулу Соузи все ж змогли. На 54-й хвилині Роберт Левандовські продавив Емеріка Ляпорта на "другому поверсі" і ударом головою засмутив суперників.

Майже одразу ж іспанці мали чудовий шанс знову вийти вперед, але Морено не реалізував пенальті, який сам же і заробив, пробивши у стійку.

"Червона фурія" продовжила шукати щастя в атаці, але вирвати першу для себе перемогу на турнірі так і не змогла.

Іспанія набрала 2 очки і посідає 3-тє місце у групі, Польща (1 бал) - четверта. Лідирує Швеція (4), Словаччина (3) - друга.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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