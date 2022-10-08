Невдалий дебют: Білодід у новій ваговій категорії залишилася без медалей ЧС-2022 з дзюдо

Дар'я поступилася у чвертьфіналі, після чого також програла у втішній сутичці.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід не змогла завоювати медаль на чемпіонаті світу 2022 року, який триває в Ташкенті (Узбекистан).

21-річна українка вперше виступала на рівні світових першостей у ваговій категорії до 57 кг. Два попередні "золота" ЧС Білодід здобула у вазі до 48 кг.

На жаль, повністю адаптуватися до нової вагової категорії Білодід ще не вдалося. Спочатку Дар'я перемогла боснійку Анджелу Самарджич та срібну призерку Токіо-2020 Сару-Леоні Сізік з Франції, але в 1/4 фіналу українка не подужала олімпійську чемпіонку Ріо-2016 бразилійку Рафаелу Сілву.

Після поразки у чвертьфіналі Білодід отримала шанс продовжити боротьбу за "бронзу" у втішних сутичках. Однак до медального поєдинку Дар'я не дійшла, програвши Енхрілен Лхагватого з Монголії.

Нагадаємо, збірна України ухвалила рішення виступити на чемпіонаті світу в Ташкенті після того, як Росію та Білорусь усунули від ЧС-2022 та інших міжнародних турнірів із дзюдо.

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