Невдалий дебют: екскапітан "Динамо" Сидорчук розгромно програв супернику "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Клуб Сергія зазнав нищівної поразки від "Антверпена" у чемпіонаті Бельгії.

Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук дебютував за "Вестерло", куди перейшов перед закриттям літнього трансферного вікна. У домашньому матчі 7-го туру чемпіонату Бельгії нова команда українця розгромно поступилася "Антверпену" – 0:3 .

32-річний футболіст збірної України вийшов у стартовому складі "Вестерло" та провів на полі весь поєдинок.

На початку другого тайму Сидорчук заробив жовту картку. Він став найкращим у складі своєї команди за кількістю виконаних (65) та точних (51) передач.

Перемогу гостям принесли голи Вінсента Янссена (15-та хвилина), Єлле Батая (67-ма хвилина) та Арбнора Муї (83-тя хвилина).

Зазначимо, що "Антверпен" – чинний чемпіон Бельгії та суперник донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Після семи стартових турів "Вестерло" посідає передостаннє місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи лише одне очко у своєму активі. "Антверпен" з 11 балами йде на четвертій позиції.

У наступному турі клуб Сидорчука 22 вересня на виїзді зустрінеться зі "Стандардом". Днем пізніше "Антверпен" прийматиме РВДМ.

Читайте також:

Дубль Мбаппе не допоміг: ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні чемпіонату Франції (відео)

"Баварія" з голом Кейна драматично втратила перемогу над "Баєром" у матчі лідерів Бундесліги (відео)

УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця