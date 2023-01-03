Невдалий початок нового року: "Ліверпуль" сенсаційно програв клубу 18-річного українця в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" у стартовому матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) неочікувано на виїзді поступився "Брентфорду", за який виступає 18-річний українець Єгор Ярмолюк. Зустріч завершилася з рахунком 1:3 .

"Бджоли" вийшли вперед на 19-й хвилини, коли м'яч у власні ворота зрізав захисник "мерсисайдців" Ібраїма Конате. На 40-й хвилині Бен Мі міг подвоювати перевагу господарів, але його гол після перегляду VAR скасували через офсайд. Проте, вже за дві хвилини Йоан Вісса таки зміцнив перевагу "Брентфорда".

Старт другого тайму залишився за "Ліверпулем". Спочатку на 48-й хвилині відзначився Дарвін Нуньєс, але арбітр з допомогою VAR скасував взяття воріт через положення поза грою. А вже за дві хвилини "червоні" таки скоротили відставання в рахунку – точний удар заніс до свого активу Алекс Окслейд-Чемберлен.

Утім, уникнути поразки команда Юргена Клоппа не змогла. На 84-й хвилині Бріан Мбемо відправив третій м'яч у ворота Аліссона, тим самим встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

Зазначимо, що наш співвітчизник Ярмолюк не потрапив до заявки "Брентфорда" на цей поєдинок.

Огляд матчу

Після цієї поразки, яка стала для "Ліверпуля" вже п'ятою в сезоні АПЛ, мерсисайдський клуб з 28 очками залишився на шостому місці в турнірній таблиці. "Брентфорд" із 26 балами піднявся на сьому позицію.

У наступному турі "червоні" 14 січня на виїзді зіграють з "Брайтоном". Того ж дня "бджоли" приймуть "Борнмут".

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