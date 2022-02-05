Невдалий старт: Україна не потрапила до топ-10 у змішаній естафеті з біатлону на Олімпіаді-2022

Невдалий старт: Україна не потрапила до топ-10 у змішаній естафеті з біатлону на Олімпіаді-2022

"Золото" змішаної естафети завоювали норвежці.

У суботу, 5 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні відкрилася змішаною естафетою.

Українська збірна в дебютній гонці Олімпіади-2022 виступила четвіркою: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний. На фініші наша команда стала 13-ю .

На першому етапі від "синьо-жовтих" бігла Валентина Семеренко. На жаль, уже після першої стрільби вона вирушила на штрафне коло та ще на два - після другої. Передала естафету Валентина останньою з усіх команд - 20-ю.

Юлія Джима бездоганно відпрацювали на стрільбі лежачи та використала два додаткові патрони на вогневому рубежі стоячи. На екваторі гонки вона підняла українську команду на 14-те місце.

На третьому етапі Артем Прима використав три запасні патрони на стрільбі лежачи та ще один на "стійці". Передати естафету українцю вдалося на 12-й сходинці.

Фінішер української збірної Підручний заробив коло штрафу на першому вогневому рубежі та відстріляв чисто "стійку". Таким чином, завершив він гонку на 13-му місці.

Перемогу в змішаній естафеті здобула команда Норвегії. "Срібло" здобула Франція, а "бронза" дісталася ОКР.

Олімпіада-2022. Результати змішаної естафети

1. Норвегія (3+13) 1:06:45.6

2. Франція (3+11) +0.9

3. ОКР (1+13) +1.5

4. Швеція (0+13) +41.0

5. Німеччина (2+18) +1:05.5

6. Білорусь (2+14) +1:14.6

...

13. Україна (4+15) +3:36.1

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