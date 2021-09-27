Невідомі подробиці Суперкубка: у перерві ледь не побилися капітани "Шахтаря" і "Динамо"

Невідомі подробиці Суперкубка: у перерві ледь не побилися капітани "Шахтаря" і "Динамо"

Деталі скандальної історії.

У перерві матчу за Суперкубок України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" ледь не побилися капітани двох команд Андрій Пятов і Сергій Сидорчук.

Конфлікт між партнерами за національною збірною стався у підтрибунному приміщенні стадіону НСК "Олімпійський". Під час інциденту асистент директора з футболу "гірників" Карло Ніколіні намагався вдарити помічника головного тренера "біло-синіх" Огнена Вукоєвича, повідомив журналіст Ігор Циганик.

У поєдинку за Суперкубок "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0.

Матч мав відбутися 24 липня, але через навантаження на футболістів у зв'язку з Євро-2020 битву за трофей перенесли на 22 вересня.

на 22 вересня. Для "Шахтаря" це 9-та перемога в турнірі. Стільки ж разів трофей вигравало і "Динамо".

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