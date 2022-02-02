Невідомо, коли повернеться на поле: найкращий український форвард отримав пошкодження

Невідомо, коли повернеться на поле: найкращий український форвард отримав пошкодження

Яремчук пропустить найближчий матч "Бенфіки".

В рамках 20-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" зустрінеться з "Жил Вісенте".

Український форвард Роман Яремчук не потрапив до заявки на цей поєдинок.

Клуб повідомляє, що українець отримав травму голови - проблеми з правим оком. Інформації щодо термінів повернення немає.

Роман Яремчук у нинішньому сезоні провів 29 матчів у всіх турнірах за "орлів", забивши сім голів та зробивши п'ять результативних передач. Відомо, що лісабонці виставили українця на трансфер і він може посилити "Евертон".

українця на трансфер і він може посилити "Евертон". "Бенфіка" посідає третє місце турнірної таблиці чемпіонату Португалії, "Жил Вісенте" – на п'ятій позиції.

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