"Невігласи, мерзотники, тварюки": Чубаров вщент розкритикував фанатів "Фенербахче" за ганебний вчинок у матчі з "Динамо" в ЛЧ

Зазначимо, що фанати "жовтих канарок" скандували ім’я російського диктатора Володимира Путіна після першого пропущеного голу від "Динамо". Як наслідок, подібні дії турків призвели до того, що післяматчеву пресконференцію ухвалив рішення проігнорувати головний тренер "біло-синіх" - Мірча Луческу.

Чубаров, своєю чергою, залишився шокованій подібними діями вболівальників стамбульського колективу.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Невігласи, мерзотники, тварюки ...., це найперші слова, які прийшли мені на думку, коли у відповідь на забитий футболістом української команди "Динамо" (Київ) гол у ворота "Фенербахче", тисячі його фанатів стали волати до імені путіна - міжнародного злочинця та вбивці.

Мені фізично хочеться взяти за грудки кожного з фанатів "Фенербахче", хто на трибунах стадіону у Стамбулі з піною біля рота кликав Путіна і закричати в його тупе обличчя: що ж ти, мерзотнику, в одну мить зрадив цілі народи, включно з кримськотатарським, що стали жертвами російської агресії , та переступив через сотні тисяч убитих за наказом путіна жінок та дітей в Ічкерії, Лівії, Сирії, а тепер вже в Україні?

Я відчуваю тяжкий тягар ганьби на своїх плечах від безсоромності, вчиненої не мною, але громадянами країни, близької мені з мови, культури, віри.

Очевидно, що демонстрацією свого невігластва та виявом доброзичливості до путіна - міжнародного злочинця та вбивці, фанати "Фенербахче" відкрили дорогу недоброзичливцям Туреччини для політичних спекуляцій, спрямованих на підрив довіри до Туреччини та її народу.

Знаючи зсередини про високий рівень поваги турків та їх симпатії до українців і України, які до того ж безмірно виросли після 24 лютого 2022 року, зберігаю надію на принесення керівництвом футбольного клубу "Фенербахче" та організаціями її фанатів публічних вибачень за образу почуття українців, які протистояють російській агресії з лютого 2014 року", - наголосив Чубаров.

Утім, попри таку огидну поведінку фанатів "Фенербахче", київський клуб зумів здобути перемогу з рахунком 2:1 та, як наслідок, вийти до 3-го кола відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У наступному раунді "Динамо" поміряється силами з австрійським "Штурмом";

Поєдики з австрійцями будуть зіграні 3-го та 9-го серпня.

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