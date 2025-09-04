ТСН у соціальних мережах

Невиклик Ярмоленка та шанси вийти на ЧС-2026: Ребров дав пресконференцію перед матчем з Францією

Керманич "синьо-жовтих" відповів на запитання журналістів перед грою проти французів.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Ребров

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні стартового матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції.

"Відсутність Романа Яремчука і чому не довикликали нікого замість нього? Ну як не довикликали, Волошина довикликали. На жаль, так, Роман дістав пошкодження у грі за свою команду (Олімпіакос – прим.). Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що у нього пошкодження, і дозволили йому лікуватись у клубі.

В якому стані решта гравців? На жаль, не всі готові, але це не вперше у нас багато травм. Завжди це трапляється, але всі гравці, які в розташуванні збірної, вони налаштовані дуже серйозно, і завтра, я впевнений, ми дамо бій.

Чому не викликав Ярмоленка? Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція. Багато футболістів, які грають. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій – це потенційний гравець збірної України.

Що для мене означає представляти збірну України в умовах воєнного стану? Ми, на жаль, перебуваємо у цьому стані вже понад три роки. Для мене велика честь представляти нашу країну, як і для всіх гравців.

Ми завжди дякуємо ЗСУ, нашим захисникам. Все, що ми робимо – це для них. Це справді дуже важко. Важко не щодо переїздів, логістики. Гравцям важко розуміти, що коїться в нашій країні. Багато з них мають друзів і родини, які залишилися вдома. Я думаю, що дуже важко психологічно. Але я бачу, що це додає мотивації гравцям. Коли вони виходять на поле з прапором України, вони відчувають, для кого вони грають.

Підтримка у Вроцлаві буде більшою, ніж на матчі в Іспанії? Ми вже втретє тут граємо. Раніше грали проти Англії та Ісландії. Завжди відчували підтримку на всіх стадіонах. Дуже вдячні Польщі за допомогу у проведенні матчів. Відчуваємо підтримку поляків.

Чи вірю, що зможемо вийти з групи, не будучи фаворитами? Не треба думати про те, що може бути у майбутньому. Потрібно готуватись до кожного матчу. Нині до Франції, потім до Азербайджану. Потрібна максимальна віддача у кожній грі. Це дуже складно, але я вірю у наших хлопців. У них є бажання та мотивація. Зробимо все можливе", – сказав Ребров.

Матч Україна – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 вересня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Франція.

Після цього збірна України у вівторок, 9 вересня, проведе виїзний поєдинок з Азербайджаном у Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

