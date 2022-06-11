"Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?": Беленюк відреагував на скандальну заяву голови МОК

"Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди?": Беленюк відреагував на скандальну заяву голови МОК

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк розкритикував позицію президента Міжнародного олімпійського комітета Томаса Баха щодо участі в турнірах спортсменів з Росії та Білорусі.

Напередодні очільник МОК ганебно заступився за російських і білоруських тенісистів, яких не допустили до Wimbledon.

Незважаючи на те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України він рекомендував міжнародним федераціям обмежити участь спортсменів країн-агресорок, тепер Бах заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Після висловлювання президента МОК Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам на білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі.

Гідну відповідь очільнику Міжнародного олімпійського комітета, а також коментар щодо рішення IJF на користь дзюдоїстів країн-агресорок, дав український борець Жан Беленюк.

"Дуже непокоять останні тенденції у спортивному світі, починаючи із заяви президента МОК Томаса Баха на сесії Міжнародного олімпійського комітету про те, що "Цю війну розпочав не російський народ, російські спортсмени, не Олімпійський комітет Росії чи члени МОК у Росії", закінчуючи тими тенденціями, які ми можемо відстежувати у міжнародних спортивних федераціях.

Учора мій колега Георгій Зантарая повідомив, що російські спортсмени зареєструвались для участі у турнірі в Улан-Баторі під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації).

Георгій зробив заяву про те, що відмовиться від усіх своїх титулів та звання чемпіону світу у випадку, якщо Міжнародна федерація дзюдо все ж таки дозволить цим спортсменам брати участь у турнірі.

Такі події змушують замислитись. У зв'язку з чим відбувається такий спад? Невже в Україні закінчилась війна та не гинуть люди? Ми маємо продовжувати працювати на рівні міжнародних федерацій та МОК, інакше у найближчому майбутньому ми зможемо знову побачити спортсменів з РФ та Білорусі на міжнародній спортивній арені, незважаючи на війну в Україні.

Нам потрібна жорстка позиція Національного олімпійського комітету України, та робота кожного спортсмена на рівні своїх федерацій. Все буде Україна", - написав Беленюк у себе в Facebook.

Нагадаємо, Україна пригрозила бойкотом усіх наступних змагань під егідою Міжнародної федерації дзюдо, якщо спортсменів країн-агресорок допустять до міжнародних турнірів.

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