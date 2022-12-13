Неймар дізнався остаточний вирок суду у справі щодо шахрайства під час переходу до "Барселони"

Іспанський суд виправдав обвинувачених у справі про шахрайство під час переходу Неймара з "Сантоса" до "Барселони" влітку 2013 року.

Про це пише Reuters.

Позов подала бразильська інвестиційна компанія DIS, яка мала 40% прав на Неймара. У шахрайстві звинувачувалися сам футболіст, колишні президенти "Барселони" Хосеп Бартомеу та Сандро Росель, а також колишній директор "Сантоса" Оділіо Родрігес.

За твердженням DIS, представники Неймара, "Барселона" і "Сантос" організували мережу неофіційних платежів, щоб приховати реальну суму, яку каталонці заплатили "Сантосу" за футболіста. Таким чином бразильська компанія не отримала всі кошти від трансфера Неймара до "Барселони".

Позивач зажадав від суду позбавити футболіста свободи на 5 років, а також заборонити грати йому у футбол на аналогічний термін. Роселя та Бартомеу запитували позбавити волі на 8 років. Окрім позбавлення волі, компанія вимагала виплатити компенсацію в розмірі 149 мільйонів євро.

У жовтні прокурор запросив у суду виправдати підсудних, оскільки "натяку на злочин не було".

Нагадаємо, що Неймар після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу-2022 від Хорватії заявив, що задумується про те, щоб завершити свою кар'єру в національній команді.

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