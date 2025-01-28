Неймар достроково залишив "Аль-Хіляль": де продовжить кар'єру найдорожчий футболіст в історії

Зірковий бразильський форвард Неймар припинив бути гравцем саудівського "Аль-Хіляля".

Як повідомляється на офіційному сайті клубу, сторони за взаємною згодою достроково розірвали контракт, який був розрахований до літа 2025 року.

Неймар став гравцем "Аль-Хіляля" влітку 2023 року. Саудівський клуб заплатив ПСЖ за його трансфер 90 мільйонів євро без урахування бонусів.

За весь час Неймар провів лише 7 матчів (493 хвилини) у футболці "Аль-Хіляля", забив один гол і віддав три асисти.

Цього сезону бразилець провів лише 2 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався. У жовтні 2024 року він повернувся на поле після важкої травми, через яку пропустив понад рік. Але вже на початку листопада дістав ще одне пошкодження.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, 32-річний Неймар продовжить кар'єру в бразильському "Сантосі", де розпочинав свою кар'єру. Нападник вирушає на батьківщину, щоб пройти медобстеження та підписати угоду з рідним клубом.

Зазначимо, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

За збірну Бразилії Неймар зіграв 128 матчів і забив 79 голів. У вересні 2023-го він став найкращим бомбардиром в історії "селесао", обійшовши легендарного Пеле.

Читайте також:

Боруссія Дортмунд – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів останнього туру

Динамо – РФШ: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи