ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Неймар офіційно визначився, в якому клубі продовжить кар'єру

Найдорожчий гравець в історії футболу продовжить виступати на батьківщині.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Неймар

Неймар / © Associated Press

Колишній форвард "Барселони" та ПСЖ Неймар подовжив контракт із бразильським "Сантосом".

Про це повідомляється на офіційних сторінках "Сантоса" в соцмережах.

Нова угода 33-річного бразильського футболіста розрахована до кінця 2026 року. Попередній контракт закінчився 31 грудня 2025-го.

"2025 рік був для мене особливим і складним – часом радості та подолання перешкод, які я зміг пройти лише завдяки вашій любові. 2026 рік настав, і доля не може бути іншою. "Сантос" – це моє місце. Ось я вдома, у безпеці та щасливий. І саме з ним хочу здійснити решту своїх мрій", – прокоментував Неймар подовження контракту.

Минулого сезону бразилець забив 11 голів та віддав 4 асисти у 28 матчах за "Сантос".

Зазначимо, що "Сантос" є рідним клубом для Неймара. Саме тут він розпочинав свою професійну кар'єру, після чого 2013 року перейшов до "Барселони".

Неймар досі вважається найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

Наприкінці січня 2025-го Неймар достроково залишив саудівський "Аль-Хіляль", куди перебрався влітку 2023 року з ПСЖ, і у статусі вільного агента повернувся до "Сантоса".

Раніше повідомлялося, що "Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie