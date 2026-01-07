Неймар офіційно визначився, в якому клубі продовжить кар'єру

Неймар / © Associated Press

Реклама

Колишній форвард "Барселони" та ПСЖ Неймар подовжив контракт із бразильським "Сантосом".

Про це повідомляється на офіційних сторінках "Сантоса" в соцмережах.

Нова угода 33-річного бразильського футболіста розрахована до кінця 2026 року. Попередній контракт закінчився 31 грудня 2025-го.

Реклама

"2025 рік був для мене особливим і складним – часом радості та подолання перешкод, які я зміг пройти лише завдяки вашій любові. 2026 рік настав, і доля не може бути іншою. "Сантос" – це моє місце. Ось я вдома, у безпеці та щасливий. І саме з ним хочу здійснити решту своїх мрій", – прокоментував Неймар подовження контракту.

Минулого сезону бразилець забив 11 голів та віддав 4 асисти у 28 матчах за "Сантос".

Зазначимо, що "Сантос" є рідним клубом для Неймара. Саме тут він розпочинав свою професійну кар'єру, після чого 2013 року перейшов до "Барселони".

Неймар досі вважається найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

Реклама

Наприкінці січня 2025-го Неймар достроково залишив саудівський "Аль-Хіляль", куди перебрався влітку 2023 року з ПСЖ, і у статусі вільного агента повернувся до "Сантоса".

Раніше повідомлялося, що "Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера.