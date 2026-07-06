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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
317
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Неймар розплакався після вильоту Бразилії з ЧС-2026 та завершив кар'єру в збірній

Найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії емоційно попрощався з національною командою.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Неймар

Неймар / © Associated Press

Зірковий форвард збірної Бразилії Неймар розплакався після поразки від Норвегії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Підопічні Карло Анчелотті зазнали поразки з рахунком 1:2. На дубль Ерлінга Голанда "селесао" відповіли лише голом Неймара з пенальті на останніх секундах поєдинку.

Після фінального свистка Неймар упав на газон і не зміг стримати сліз від розпачу через виліт його команди з Мундіалю.

Партнерам довелося втішати Неймара, який надзвичайно болісно сприйняв поразку.

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Пізніше 34-річний футболіста оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії.

"Я старався і старався. Тепер усе скінчено. Я почав тут, тут і закінчив", — цитує Неймара видання GeGlobo.

Упродовж кар'єри Неймар взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу, зігравши 15 матчів, у яких забив 9 голів та зробив 4 асисти.

Зазначимо, що Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії — на його рахунку 80 голів у 130 матчах за національну команду. Восени 2023-го він побив рекорд легендарного Пеле, який забив 77 м'ячів у футболці "селесао".

Збірна Норвегії вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. За путівку до півфіналу "вікінги" позмагається з переможцем матчу Мексика — Англія.

Раніше повідомлялося, що Роналду зробив важливу заяву перед матчем з Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що знаменитий тренер очолить збірну Німеччини після провалу на ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
317
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