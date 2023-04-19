Неймар вдруге стане батьком – зірковий футболіст опублікував романтичні фото з коханою

Нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар вдруге стане батьком. Дівчина 31-річного футболіста, модель Бруна Б'янкарді чекає на дитину.

Радісну звістку пара повідомила в соцмережах, опублікувавши серію зворушливих спільних знімків. На фото бразилець чуттєво обіймає кохану та цілує її животик, де перебуває ще не народжена дитина.

Неймар і його обраниця також розсекретили стать малюка – це хлопчик.

"Ми мріємо про твоє життя, ми плануємо твою появу, і знання того, що ти прийдеш, аби довершити нашу любов, робить наші дні набагато щасливішими. Ти прийдеш у чудову сім'ю, з братом, бабусею, дідусем, тітоньками, які вже дуже люблять тебе! Приходь швидше, синку, ми з нетерпінням чекаємо на тебе!", – написала Бруна в Instagram.

Зазначимо, що Неймар вже має одну дитину – в серпні 2011 року вже колишня дівчина зірки футболу Кароліна Дантас народила йому сина.

Неймар і Б'янкарді зустрічаються від серпня 2021 року. Вперше пара з'явилися на публіці взимку минулого року.

Додамо, що наразі бразилець відновлюється після серйозної травми, через яку вибув до кінця сезону.

Цього сезону на рахунку Неймара 18 голів та 17 асистів у 29 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Нагадаємо, Неймар виступає у складі ПСЖ від 2017-го, коли перебрався з "Барселони". Контракт бразильського футболіста з парижанами розрахований до кінця червня 2025 року.

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