"Неймовірна афера": Усик висміяв Ф'юрі за бій проти колишнього чемпіона UFC

Український боксер заявив, що "Циганський король" боїться зустрітися з ним у ринзі.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик висловився про рішення володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі провести виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Український боксер висміяв "Циганського короля", назвавши його поєдинок із зіркою змішаних єдиноборств "неймовірною аферою".

Також Усик додав, що хоче позмагатися в ринзі з Ф'юрі, проте британець боїться битися з ним.

"Фігня. Нічого не думаю про цей бій. Це неймовірна афера. Нічого не думаю про це, про жадібне пузо – теж. Мені байдуже.

Хотілося б, звісно, побоксувати з Ф'юрі. Але мені здається, що він трохи боїться", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Ringpolska.

29 квітня Усик і Ф'юрі мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня в польському Вроцлаві.

Своєю чергою, Ф'юрі 28 жовтня в Саудівській Аравії проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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