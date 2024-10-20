Неймовірна краса: зірковий футболіст забив гол бісиклетою у чемпіонаті Туреччини (відео)

Нігерійський нападник "Галатасарая" Віктор Осімхен став автором розкішного гола в матчі 9-го туру чемпіонату Туреччини з "Антальяспором".

Осімхен вийшов на заміну на 78-й хвилині поєдинку, а в компенсований до другого тайму час вразив ворота суперника божевільним ударом в падінні через себе.

Відео гола Осімхена бісиклетою

Victor Osimhen'den klas röveşata



Fantastik golün farklı açıları! #beINSPORTS pic.twitter.com/ERWjxHnaUP — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 19, 2024

"Це був надзвичайний гол. Присвячую його нашому тренеру – в нього сьогодні день народження. Номінація на премію Пушкаша за найкращий гол? Звісно, може бути. Це був надзвичайний м'яч, чому ні", – сказав Віктор після гри.

У підсумку гості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0 . Крім шедевра Осімхена, у складі "Галатасарая" дубль оформив Мауро Ікарді.

Осімхен виступає за "Галатасарай" на правах оренди з італійського "Наполі" до кінця сезону-2024/25. За турецький клуб 25-річний нігерієць вже має три голи й чотири асисти у п'яти матчах в усіх турнірах.

Наразі "Галатасарай" очолює турнірну таблицю чемпіонату Туреччини, набравши 25 очок після дев'яти поєдинків.

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