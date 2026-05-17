"Неймовірна мама, виняткова спортсменка": Монфіс чуттєво привітав Світоліну з тріумфом у Римі

Французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком української тенісистки Еліни Світоліної, емоційно прокоментував перемогу своєї дружини на турнірі WTA 1000 в Римі (Італія).

"Вісім років. Вісім років, щоб знову піднятися на вершину турніру "Мастерс". Який сезон, який тиждень, яка гравчиня. Але понад усе, яка жінка. Неймовірна мама для Скай, виняткова спортсменка, душа, не схожа на жодну іншу.

Я так пишаюся тобою, моя кохана. Твоєю силою, твоїм спокоєм, усім, що ти несеш тихо день за днем. Ти надихаєш мене кожного дня. Насолоджуйся цим, вбирай все це. Ти заслуговуєш на кожну секунду. Я люблю тебе", — написав Монфіс на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що у середині жовтня 2022 року Світоліна вперше стала мамою. Українка народила від Монфіса доньку, якій дали ім'я Скай.

У фіналі турніру в Римі 31-річна українка (№10 WTA) обіграла американку Корі Гауфф (№4 WTA) — 6:4, 6:7, 6:2.

Еліна завоювала 20-й титул WTA у кар'єрі та третій на турнірі в Римі. Раніше вона перемагала тут у 2017 та 2018 роках.

