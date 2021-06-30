"Шалена заруба": Зеленський, Шмигаль та Разумков емоційно привітали збірну з перемогою

Зеленський наголосив, що сьогодні збірників підтримували 40 млн українців з усіх куточків нашої держави — від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя.

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з перемогою над Швецією та виходом до 1/4 Євро-2020.

Про це глава держави написав на своїх сторінках в соцмережах.

"Так, це перемога! Ми в 1/4 Євро! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці", — зазначив президент.

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:

Ми вболівали за вас усією душею! Ми дякуємо вам від усього серця! Ми пишаємось вами усією країною! Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!

І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро!", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні збірників підтримували 40 млн українців з усіх куточків нашої держави.

"Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були ми. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі! Україна, яка перемагає", — підсумував він.

Також Зеленський побажав здоров’я форварду Артемові Бєсєдіну, який отримав травму на 98-й хвилині.

До привітань долучились прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Шмигаль наголосив, що це — історична перемога для збірної України.

"Ми в 1/4 фіналу Євро-2020. Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося", — написав прем’єр у Facebook.

Разумков зазначив, що це — чудовий результат для нашої збірної та заслужена перемога над Швецією.

"Дякую команді за результативну гру та можливість побачити матч вже проти збірної Англії. Віримо в нашу перемогу! Так тримати", — сказав спікер Ради.

Нагадаємо, що збірна України у феєричному матчі обіграла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

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