Неймовірна результативність: "Баварія" встановила гольовий рекорд Бундесліги

Мюнхенському гранду підкорилося історичне досягнення.

Мюнхенська "Баварія" встановила рекорд німецької Бундесліги. Команда Юліана Нагельсмана видала найбільш результативний старт за всю історію турніру.

У домашньому поєдинку 9-го туру "Рекордмайстер" розгромив "Гоффенгайм" (4:0). Таким чином, у дев'яти стартових турах поточного розіграшу Бундесліги мюнхенці забила вже 33 голи, що є рекордним показником для елітного дивізіону Чемпіонату Німеччини.

33 goals after 9 matchdays - All-time Bundesliga record pic.twitter.com/tpQFxaN5xe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 23, 2021

До слова, нещодавно грізну міць баварців відчуло на собі й київське "Динамо". Підопічні Мірчі Луческу в 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів на "Альянц Арені" програли чемпіону Німеччини з рахунком 0:5.

"Баварія" лідирує в турнірній таблиці, набравши 22 очка. Мюнхенський клуб на один бал випереджає найближчого переслідувача - дортмундську "Боруссію".

Наступний матч підопічні Нагельсмана проведуть в Кубку Німеччини - їхнім суперником в другому раунді турніру буде "Боруссія" Менхенгладбах. Зустріч відбудеться 27 жовтня о 21:45.

Після цього "Баварія" 30 жовтня проведе поєдинок Бундесліги проти берлінського "Уніона".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання