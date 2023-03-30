Неймовірне дежавю: зірка збірної Чилі забив курйозний гол прямим ударом з кутового (відео)

Алексіс Санчес вдруге у схожій манері засмутив воротаря команди Парагваю.
Нападник збірної Чилі Алексіс Санчес відзначився неординарним голом у товариському матчі проти національної команди Парагваю.
Лідер чилійців у компенсований до другого тайму час, за рахунку 2:2, пішов виконувати кутовий. Замість навісу Санчес вирішив пробити у ближній кут і був винагороджений за свою сміливість.
Голкіпер Парагваю Антоні Сілва припустився курйозної помилки та відбив м'яч просто в сітку власних воріт.
У підсумку гра завершилася перемогою Чилі з рахунком 3:2.
Найцікавіше, що аналогічний гол у ворота цього ж таки голкіпера Санчес забив прямим ударом з кутового у матчі відбору ЧС-2022 в листопаді 2021 року.
Раніше повідомлялося, що у Чилі воротар забив курйозний гол через усе поле, який може потрапити до книги рекордів Гіннеса.
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