Неймовірні емоції: як Харлан вирвала для України перше "золото" на Олімпіаді-2024 (відео)

У суботу, 3 серпня, Україна здобула перше "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Відзначилися українські шаблістки в командному турнірі з фехтування.

У фіналі українська збірна, яку представляли Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, здолала команду Південної Кореї з рахунком 45:42.

До останнього раунду "синьо-жовті" поступалися в рахунку 37:40, але потім на доріжку вийшла Харлан і довела, що є однією з найкращих шаблісток в історії цього виду спорту. Ольга зрівняла рахунок, після чого завдала суперниці вирішальні уколи.

Дивіться відео, як Харлан в останньому раунді фіналу вирвала для України перемогу, а також шалені емоції чемпіонок одразу після завоювання олімпійського "золота".

Зазначимо, що для Харлан це друга медаль на Олімпіаді в Парижі. Раніше вона завоювала "бронзу" в особистій першості шаблісток.

Загалом це шоста олімпійська нагорода в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі: стала олімпійською чемпіонкою 2008-го та срібною призеркою 2016 року в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012-го та 2016 років.

Таким чином, Харлан стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах.

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