Неймовірний камбек: боєць побував у нокдауні, піднявся, витримав шквал ударів і нокаутував суперника (відео)

Неймовірно видовищний поєдинок двох американців.
Напередодні у Г'юстоні (штат Техас, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Fury FC 50, головною прикрасою якого став поєдинок між двома місцевими бійцями Кемероном Смозерменом і Діланом Кінгом.
Бій вийшов дуже видовищним. Бійці постійно йшли в розмін ударами. Під час одного з них Кінгу вдалося відправити суперника в нокдаун, проте той зміг швидко піднятися і уникнути добивання на настилі октагону.
Проте, Ділан спробував завершити справу і накинувся на шокованого співвітчизника. Та незважаючи на шквал пропущених ударів, Смозермен зміг вистояти і оговтатися.
У подальшому ж Кемерон зміг сам спочатку відправити Кінга в нокдаун, а потім завершити бій нокаутом.
Cameron Smotherman vs. Dylan King # FuryFC50 pic.twitter.com/fFSoAqFGem— Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) September 5, 2021
- Для Смозермена це була 3-тя перемога в кар'єрі. У його пасиві 2 поразки.
- Кінг програв 2-й поєдинок у змішаних єдиноборствах. На його рахунку 1 перемога.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, поляк тричі побував у нокдауні, після чого жорстко вирубив легендарного кікбоксера.