Неймовірний камбек: боєць побував у нокдауні, піднявся, витримав шквал ударів і нокаутував суперника (відео)

Неймовірний камбек: боєць побував у нокдауні, піднявся, витримав шквал ударів і нокаутував суперника (відео)

Неймовірно видовищний поєдинок двох американців.

Напередодні у Г'юстоні (штат Техас, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Fury FC 50, головною прикрасою якого став поєдинок між двома місцевими бійцями Кемероном Смозерменом і Діланом Кінгом.

Бій вийшов дуже видовищним. Бійці постійно йшли в розмін ударами. Під час одного з них Кінгу вдалося відправити суперника в нокдаун, проте той зміг швидко піднятися і уникнути добивання на настилі октагону.

Проте, Ділан спробував завершити справу і накинувся на шокованого співвітчизника. Та незважаючи на шквал пропущених ударів, Смозермен зміг вистояти і оговтатися.

У подальшому ж Кемерон зміг сам спочатку відправити Кінга в нокдаун, а потім завершити бій нокаутом.

Для Смозермена це була 3-тя перемога в кар'єрі. У його пасиві 2 поразки.

Кінг програв 2-й поєдинок у змішаних єдиноборствах. На його рахунку 1 перемога.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, поляк тричі побував у нокдауні, після чого жорстко вирубив легендарного кікбоксера.

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