Неймовірний камбек: Джокович обіграв 5-ту ракету світу і вдруге в кар'єрі виграв Roland Garros

Найсильніший тенісист планети продовжує домінувати.

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Roland Garros-2021 у чоловічому одиночному розряді.

У фіналі перша ракетка світу обіграв грека Стефаноса Циципаса (5-й номер світового рейтингу). Поєдинок тривав 4 години 12 хвилин. Для перемоги сербу знадобилося п'ять сетів.

Перші дві партії залишилися за греком. Першу з них він виграв на тай-брейку. Але довести справу до перемоги Стефанос не зміг.

Джокович здійснив приголомшливий камбек, вигравши три наступні сети, а з ними і головний трофей турніру.

Для 34-річного Новака це друга перемога на Roland Garros. Турнір він також вигравав у 2016 році.

22-річний Циципас вперше в кар'єрі пробився до фіналу турніру серії Grand Slam.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у жіночому одиночному розряді переможницею Roland Garros стала чешка Барбора Крейчікова.

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