Неймовірний камбек: хет-трик Голанда допоміг "Манчестер Сіті" здолати "Крістал Пелас"

У суботу, 27 серпня, в рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Сіті" приймав "Крістал Пелас".

"Манчестер Сіті" у домашньому матчі АПЛ переміг "Крістал Пелас" - 4:2 .

У першому таймі гості вирвали перевагу у два м'ячі - на 4-й хвилині автоголом відзначився Джон Стоунз, а 21-й хвилині забив Йоагім Андерсен.

На початку другої половини протистяння Бернарду Сілва скоротив відставання. На 62-й хвилині розпочалася "феєрія" Ерлінга Голанда. Норвежець спочатку зрівняв рахунок, а згодов забив у ворота суперника ще двічі.

"Манчестер Сіті" має 10 очок та очолює турнірну таблицю АПЛ. "Крістал Пелас" з 4 очками розташувався на 13-й позиції.

У наступному турі "Манчестер Сіті" прийматиме "Ноттінгем Форест", а "Крістал Пелас" зіграє з "Брентфордом".

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