Неймовірний камбек: Костюк перемогла чемпіонку US Open-2019 на турнірі у Вашингтоні

У вирішальному сеті українка відіграла три матчболи.

Українська тенісистка Марта Костюк здобула яскраву перемогу над представницею Канади Б'янкою Андреєску в першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні (США).

Напружений поєдинок тривав 2 години та 44 хвилини. 21-річна киянка (№34 WTA) обіграла чемпіонку US Open-2019 (№44 WTA) за три сети – 2:6, 6:3, 7:6.

У вирішальному сеті українка змогла відіграти три матчболи: один – у 10-му геймі, а потім ще два – у 12-му. Після цього Марта дотиснула свою суперницю на тайбрейку.

Зазначимо, що це була друга зустріч між Костюк і Андреєску. Українці вдалося взяти реванш за поразку у чвертьфіналі турніру в Хуахіні (Таїланд) у лютому цього року.

В 1/8 фіналу змагань у Вашингтоні суперницею Марти стане шоста ракетка світу – француженка Каролін Гарсія, яка автоматично потрапила до другого раунду.

Нагадаємо, на турнірі у Вашингтоні виступлять ще дві українки – Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

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