Неймовірний камбек: "Ліверпуль" у меншості вирвав перемогу проти "Ньюкасла" в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Ньюкасл" у матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:2 .

Перший тайм поєдинку залишився за "сороками". На 25-й хвилині господарів вивів уперед Ентоні Гордон.

За три хвилини "червоні" залишилися в меншості – Вірджил Ван Дейк отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

Здавалося, що "Ньюкасл" впевнено доведе справу до перемоги, але підопічні Едді Хау свої моменти не реалізували. А ось команда Юргена Клоппа навіть у меншості спромоглася на камбек.

Героєм матчу став форвард мерсисайдського клубу Дарвін Нуньєс. Уругваєць оформив дубль – на 81-й хвилині зрівняв рахунок, а в компенсований до другого тайму час вирвав перемогу після пасу Мохамеда Салаха.

Огляд матчу

Після цього поєдинку "Ліверпуль" (7 очок) вийшов на четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. "Ньюкасл" (3 бали) займає 13-ту позицію.

У наступному турі "червоні" 3 вересня приймуть "Астон Віллу", а "сороки" днем раніше на виїзді зустрінуться з "Брайтоном".

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