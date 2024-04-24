"Неймовірний поштовх для пропаганди": легенда НХЛ заявив, що Росія купила допущення до Олімпіади-2024

Домінік Гашек жорстко розніс рішення МОК дозволити спортсменам з держав-агресорок змагатися на Іграх у Парижі.

Знаменитий чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек укотре розкритикував Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який допустив російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в нейтральному статусі.

За його словами, завдяки цьому російська влада на чолі з диктатором Володимиром Путіним отримала чудову можливість для просування своєї пропаганди, що несе за собою величезні негативні наслідки.

Легенда хокею також заявив, що ухвалення рішення на користь атлетів з держав-агресорок коштувало Росії колосальну суму грошей.

"Це найгірше можливе рішення. Це величезні зусилля російського уряду, Путіна, всіх інших, щоб повернути росіян. Ви не уявляєте скільки це, якщо конвертувати це в гроші. Це десятки чи сотні мільярдів доларів. Це просто неймовірний поштовх для їхньої пропаганди.

Дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпіаді – це те ж саме, якби ми послали їм тисячу літаків і тисячу танків, а може навіть більше", – сказав Гашек в інтерв'ю Суспільне Культура.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться від 26 липня до 11 серпня в Парижі.

Російські та білоруські спортсмени на Олімпіаді-2024 зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок.

Раніше також повідомлялося, що російських і білоруських спортсменів не допустили до церемонії відкриття Олімпіади-2024.

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