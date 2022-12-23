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Неймовірний удар "ножицями": ФІФА оголосила автора найкращого гола ЧС-2022 (відео)

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
544
Час на прочитання
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Неймовірний удар "ножицями": ФІФА оголосила автора найкращого гола ЧС-2022 (відео)

Фото: Associated Press

Взяття воріт сталося ще на груповому етапі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначила найкращий гол чемпіонату світу-2022. Його автором став форвард збірної Бразилії Рішарлісон.

Бразилець відзначився у матчі першого туру групового етапу проти Сербії.

Нападник отримав м'яч в оточенні трьох захисників після прострілу Вінісіуса Жуніора та першим дотиком обробив м'яча, а другим завдав видовищного удару боковими "ножицями", встановивши фінальний рахунок матчу.

Нагадаємо, що збірна Бразилії вилетіла з Мундіалю на стадії 1/4 фіналу, де поступилася Хорватії.

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Дата публікації
Перегляди
544
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