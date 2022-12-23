Неймовірний удар "ножицями": ФІФА оголосила автора найкращого гола ЧС-2022 (відео)

Взяття воріт сталося ще на груповому етапі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначила найкращий гол чемпіонату світу-2022. Його автором став форвард збірної Бразилії Рішарлісон.

Бразилець відзначився у матчі першого туру групового етапу проти Сербії.

Нападник отримав м'яч в оточенні трьох захисників після прострілу Вінісіуса Жуніора та першим дотиком обробив м'яча, а другим завдав видовищного удару боковими "ножицями", встановивши фінальний рахунок матчу.

Voted by you and only you:



@richarlison97's bicycle kick is one for the books and your Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

Нагадаємо, що збірна Бразилії вилетіла з Мундіалю на стадії 1/4 фіналу, де поступилася Хорватії.

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