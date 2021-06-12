Неймовірно зворушливі кадри: фанат перед стартовим матчем Євро-2020 зробив пропозицію коханій (відео)

Один із примітних моментів першої гри турніру.

Перед стартовим матчем Євро-2020 між збірними Туреччини та Італії стався дуже зворушливий момент - один із фанатів зробив пропозицію своїй дівчині.

Хлопець став на коліно і подарував коханій обручку. Дівчина, яка не очікувала такого вчинку, схопилася за голову, але пропозицію прийняла.

Збірна Італії розгромила турків з рахунком 3:0. Їхніми суперниками у групі А також є Уельс і Швейцарія, які свій матч 1-го туру завершили внічию (1:1).

(1:1). До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, на Херсонщині влучно анонсували матч Росії на Євро-2020.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання