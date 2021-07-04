Неймовірно зворушливі кадри зустрічі лідера збірної України з маленьким сином: футболіст повернувся з Євро-2020 (відео)

Гравці вже зустрілися із сім'ями.
Форвард збірної України Роман Яремчук після повернення з командою з Євро-2020 поділився кадрами зустрічі зі своїм маленьким сином.
Футболіст опублікував зворушливий момент у сторіс Instagram. На відео видно, як Яремчук-молодший, побачивши батька, посміхнувся і побіг йому на зустріч.
Роман схопив сина на руки, міцно обняв і поцілував.
- Україна вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. На попередніх двох континентальних форумах "синьо-жовті" не могли подолати груповий етап.
- Команда Андрія Шевченка пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1).
- В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1). У чвертьфіналі Україна розгромно програла Англії (0:4).
- Яремчук на Євро-2020 зіграв у всіх п'яти матчах, забив 2 м'ячі і зробив 1 результативну передачу.