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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
2 хв

Неймовірний камбек: Бельгія здолала Сенегал і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Бельгійці поступалися 0:2, але наприкінці другого тайму за три хвилини відігралися, а потім вирвали перемогу в екстратаймах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Бельгія — Сенегал

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Збірна Бельгії обіграла команду Сенегалу в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі завершився з рахунком 3:2 за підсумками екстратаймів.

Сенегальці відкрили рахунок на 25-й хвилині зустрічі — Хабіб Діарра зіграв на добиванні після того, як Ісмаїлла Сарр головою пробив у стійку, замкнувши навіс Садіо Мане з лівого флангу.

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

На старті другого тайму африканська збірна збільшила свою перевагу — на 51-й хвилині Ісмаїла Сарр скористався закиданням Мусси Ніакате за спини захисникам бельгійців і розстріляв ворота Тібо Куртуа.

Для Сарра це вже 4-й гол на цьому Мундіалі. Він також оформив дубль у ворота Норвегії та забив у матчі з Іраком.

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

На 86-й хвилині бельгійці скоротили відставання в рахунку — Ромелу Лукаку, який вийшов на заміну після перерви, забив гол після прострілу Томаса Меньє з правого флангу.

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

А вже на 89-й Бельгія зрівняла рахунок — Леандро Троссард виконав подачу до штрафного майданчика, а Юрі Тілеманс потилицею відправив м'яч у ворота, скориставшись помилкою голкіпера сенегальців Морі Діава.

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Оскільки основний час поєдинку закінчився внічию (2:2), то гра перейшла до екстратаймів. Там бельгійці вирвали перемогу — Тілеманс на 120+5-й хвилині реалізував пенальті, який було призначено за фол проти нього з боку Ламіна Камара у штрафному майданчику сенегальців.

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Бельгія — Сенегал / © Associated Press

Таким чином, збірна Бельгії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де позмагається з переможцем матчу США — Боснія та Герцеговина, який відбудеться у четвер, 2 липня, о 03:00 за київським часом.

  • Бельгія посіла перше місце у групі G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1).

  • Сенегал фінішував третім у квартеті I, поступившись Франції (1:3), програвши Норвегії (2:3) та розгромивши Ірак (5:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Кількість переглядів
214
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