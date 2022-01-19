Неймовірний треш із Англії: футболіст влетів у стійку та погнув ворота, на допомогу приїхав трактор

Неймовірний треш із Англії: футболіст влетів у стійку та погнув ворота, на допомогу приїхав трактор

Матч опинився під загрозою зриву.

Щось неймовірне сталося під час поєдику 23-го туру четвертого за силою дивізіону Чемпіонату Англії між " Порт Вейл " та " Солфорд Сіті ".

Так, під час одного з ігрових епізодів захисник "Порт Вейл" Коннор Холл під час подачі зі штрафного настільки відчайдушно намагався врятувати свою команду від пропущеного м'яча, що погнув у ворота. Футболіст влетів у стійку своїм тілом та зігнув металевий каркас.

Відремонтувати ворота самотужки не вдалося. Довелося викликати на допомогу трактор. Тільки так стійку вирівняли, і матч продовжився.

Things you don't expect to see on a football pitch



Port Vale's game with Salford was delayed after the goalposts needed repairing! pic.twitter.com/sa0Vdw9R4U — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 19, 2022

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