Неймовірний треш із Англії: футболіст влетів у стійку та погнув ворота, на допомогу приїхав трактор

Матч опинився під загрозою зриву.
Щось неймовірне сталося під час поєдику 23-го туру четвертого за силою дивізіону Чемпіонату Англії між "Порт Вейл" та "Солфорд Сіті".
Так, під час одного з ігрових епізодів захисник "Порт Вейл" Коннор Холл під час подачі зі штрафного настільки відчайдушно намагався врятувати свою команду від пропущеного м'яча, що погнув у ворота. Футболіст влетів у стійку своїм тілом та зігнув металевий каркас.
Відремонтувати ворота самотужки не вдалося. Довелося викликати на допомогу трактор. Тільки так стійку вирівняли, і матч продовжився.
Things you don't expect to see on a football pitch— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 19, 2022
Port Vale's game with Salford was delayed after the goalposts needed repairing! pic.twitter.com/sa0Vdw9R4U
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