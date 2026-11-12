Нейтральний статус не допоможе: Фінляндія обмежила в'їзд для російських спортсменів

Прапори Фінляндії на льодовій арені / © Associated Press

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Уряд Фінляндії обмежив в'їзд для російських спортсменів на територію країни.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті уряду країни.

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Обмеження стосуються загалом усіх громадян Росії, однак у них уточнюють положення про заборону спортсменів навіть на короткострокові візи для виступів — до країни не пускатимуть і атлетів, яким було надано нейтральний статус.

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Рішення уряду про недопущення росіян до Фінляндії ухвалили 12 листопада. Положення почне діяти від понеділка, 16 листопада 2026 року.

"Поки російська агресивна війна триває, російським атлетам нічого робити у Фінляндії. В'їзд до країни ставить під загрозу міжнародні зв'язки Фінляндії", — зазначила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

"Росія використовує спорт як інструмент власної пропаганди та для просування цілей своєї загарбницької війни, що суперечить нормам міжнародного права", — додали в заяві уряду.

Раніше повідомлялося, що Канада не видаватиме візи росіянам на молодіжний чемпіонат світу з хокею.

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