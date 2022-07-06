"Незабаром повернуся до дупи": люксембурзький футболіст "Спартака" анонсував приїзд до РФ

Люксембурзький футболіст московського "Спартака" Крістофер Мартінс Перейра потрапив у курйозну ситуацію з дописом у Instagram.

Так, 25-річний півзахисник звернувся до вболівальників, щоб повідомити, що він швидко повернеться до Росії з відпустки, але щось пішло не так.

На своїй сторінці в соцмережі гравець зробив неоднозначний допис.

"Все в порядку. Я незабаром повернуся до дупи", – написав Перейра в сторіз, додавши тег "Москва, Росія" у райдужних кольорах ЛГБТ-прапора.

Цікаво, що за кілька хвилин співробітники столичної команди зв'язалися з футболістами, розповівши про його курйоз і він виправив публікацію. Слово "дупа" гравець замінив на "назад", а райдужний геотег на чорно-білий.

Фото: instagram.com/chrismartins

Фото: instagram.com/chrismartins

Можливо, Перейра просто хотів розповісти правду, адже після введення санкцій щодо тамтешнього футболу за повномасштабне вторгнення до України, ситуація там саме та, як у першому випадку зазначив футболіст.

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