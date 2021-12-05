Незабитий пенальті коштував перемоги: "Десна" здійснила камбек, але не подужала останню команду УПЛ

Чернігівці та приазовці забили шість м'ячів на двох.

Чернігвська "Десна" зіграла внічию з "Маруполем" у результативному домашньому матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги - 3:3 .

На 29-й хвилині Олексій Кащук вивів гостей уперед. Це був єдиний м'яч на дві команди в першому таймі, а ось після перерви суперники видали справжню гольову феєрію.

Спочатку на 48-й хвилині Кащук оформив дубль, реалізувавши пенальті. Здавалося, що з 0:2 чернігівській команді відігратися буде майже неможливо, проте господарі спромоглися на маленьке диво.

На 51-й хвилині Леван Арвеладзе скоротив відставання, а вже через шість хвилин Владлен Юрченко відновив паритет у зустрічі.

На 75-й хвилині чернігівці заробили пенальті, але Пилип Будківський не зумів реалізувати одинадцятиметровий, влучивши у стійку. Через п'ять хвилин Вікентій Волошин своїм голом дозволив "Десні" вирватися вперед, але в компенсований час Кащук оформив хет-трик і врятував "Маріуполь" від поразки.

"Десна" (25 очок) залишилася на сьомому місці в УПЛ. "Маріуполь" замикає таблицю з 8 балами у своєму активі.

У 18-му турі, після якого УПЛ вирушить на зимові канікули, команда Олександра Рябоконя 10 грудня на виїзді зіграє з "Інгульцем", а підопічні Остапа Маркевича у той же день приймуть "Дніпро-1".

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