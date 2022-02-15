Незабитий пенальті Мессі та гол у компенсований час: ПСЖ дотиснув "Реал" у Лізі чемпіонів (відео)

Незабитий пенальті Мессі та гол у компенсований час: ПСЖ дотиснув "Реал" у Лізі чемпіонів (відео)

Матч-відповідь команди проведуть 9 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Паризький ПСЖ обіграв мадридський "Реал" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:0 .

У першому таймі команди не потішили уболівальників забитими м'ячами. Парижани переважали суперника у контролі м'яч і за моментами, але розпечатати ворота Тібо Куртуа ніяк не вдавалося. Найкращі шанси це зробити мали Анхель Ді Марія та Кіліан Мбаппе - аргентинець з центра штрафного майданчика запустив м'яч на трибуни, а реактивний француз програв дуель один на один бельгійському кіперу "вершкових".

Після перерви підопічні Маурісіо Почеттіно не збавили обертів і продовжили насідати на ворота "Королівського клубу". Прекрасний шанс відкрити рахунок господарі отримали на 62-й хвилині. Карвахаль збив Мбаппе у власному штрафному - арбітр призначив пенальті. Однак з 11-метрової позначки Мессі не переграв Куртуа.

І все ж, парижани зуміли вирвати перемогу над "Реалом". У компенсований час Мбаппе пройшов оборону мадридців і бездоганним ударом відправив м'яч у дальній кут.

Матч-відповідь між французьким та іспанським грандами відбудеться 9 березня в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

На груповому етапі Ліги чемпіонів "Реал" посів перше місце в групі з "Інтером", "Шерифом" та "Шахтарем". ПСЖ фінішував другим у квартеті з "Манчестер Сіті", "Брюгге" та "Лейпцигом".

Наразі "вершкові" очолюють іспанську Ла Лігу, а парижани впевнено лідирують у Чемпіонаті Франції.

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