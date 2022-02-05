Незабитий пенальті Роналду з гри та тривала серія одинадцятиметрових: "Манчестер Юнайтед" сенсаційно вилетів із Кубка Англії

"Червони дияволи" зазнали відвертого фіаско.

"Манчестер Юнайтед" припинив участь у Кубку Англії.

Так, колектив Ральфа Рангніка у рамках 4-го раунду турніру зазнав несподіваної поразки від представника Чемпіоншипу (другого за силою дивізіону, прим.) - "Мідлсбро". Завершився основний та додатковий час із рахунком 1:1 , "червоні дияволи" поступилися супернику в серії пенальті (7:8).

Зазначимо, що відкрили рахунок футболісти "манкуніанців" - на 25 хвилині відзначився Джейдон Санчо. Забивати "Манчестер Юнайтед" міг і раніше, проте на 20 хвилині Кріштіану Роналду не реалізував пенальті.

Гравці "Мідлсбро" відповіли на 68 хвилині завдяки зусиллям Метта Крукса. У серії пенальті, яка налічувала цілих 16 ударів, сильнішими виявилися гості. "Мідлсбро" реалізував усі вісім ударів "із позначки". Що стосується "Манчестер Юнайтед", то в них схибив Ентоні Еланга.

До вашої уваги відеоогляд цієї зустрічі.

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