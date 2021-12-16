Незабитий пенальті та добивання на 90+17 хвилині: відомий арбітр потрапив у скандал під час матчу за участі господаря майбутнього ЧС

Незабитий пенальті та добивання на 90+17 хвилині: відомий арбітр потрапив у скандал під час матчу за участі господаря майбутнього ЧС

Шимон Марциняк став головною дійовою особою поєдинку Кубка арабських націй ФІФА.

В рамках півфіналу Кубка арабських націй ФІФА Катар приймав на своєму полі Алжир та зазнав сенсаційної поразки.

Поєдинок видався по-справжньому унікальним та не менш скандальним. Катарці на 90+7 хвилині зрівняли рахунок, але утримати нічийний результат так і не вдалося. Головний арбітр протистояння Шимон Марциняк додав дев'ять компенсованих хвилин, але в підсумку команди переграли цілих 17.

Більше того, суддя призначив пенальті на користь Алжиру на 90+17 хвилині – голкіпер парирував удар, але нападник Белайлі виявився найшвидшим на добиванні та вирвав перемогу для своєї збірної.

Робота 40-річного поляка викликала величезний резонанс. Рефері підозрюють радше не у засуджуванні господарів майбутнього ЧС, а в можливому бажанні уникнути екстратаймів. Влітку Марциняк переніс коронавірус, через який був змушений пропустити Євро-2020. Шимон ще довго скаржився на проблеми із серцем та різкі напади втоми, тому цього разу міг просто поберегти себе у другорядному турнірі.

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