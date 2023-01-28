Незабитий пенальті та вилучення: "Динамо" програло другий матч поспіль на турецькому зборі

Підопічні Мірчі Луческу знову залишили поле без забитих м'ячів.
Київське "Динамо" поступилося словенському "Марибору" в другому поєдинку на зимовому зборі в Туреччині – 0:2.
У першому таймі команди голів не забивали. Одразу після перерви "біло-сині" пропустили – Аляж Антолін пробив точно під стійку.
На 51-й хвилині кияни могли зрівнювати рахунок – Владислав Ванат заробив пенальті. Однак реалізувати 11-метровий форвард "Динамо" не зумів, відправивши м'яч повз ворота.
На 75-й хвилині легіонер українського клубу Джастін Лонвейк отримав другу жовту картку та достроково пішов з поля. Команди домовились, що його замінить Беніто.
До фінального свистка динамівці так і не зуміли відігратися. Натомість "Марибор" забив вдруге – на 79-й хвилині голом відзначився Іван Брніч.
Це друга поспіль поразка "Динамо" на зборах у Туреччині. У першому поєдинку команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4).
Далі у киян запланована низка інших контрольних матчів. Зокрема суперниками "Динамо" будуть австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).
- Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.
- Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.
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