Незабитий пенальті та вилучення: "Динамо" програло другий матч поспіль на турецькому зборі

Підопічні Мірчі Луческу знову залишили поле без забитих м'ячів.

Київське "Динамо" поступилося словенському "Марибору" в другому поєдинку на зимовому зборі в Туреччині – 0:2 .

У першому таймі команди голів не забивали. Одразу після перерви "біло-сині" пропустили – Аляж Антолін пробив точно під стійку.

На 51-й хвилині кияни могли зрівнювати рахунок – Владислав Ванат заробив пенальті. Однак реалізувати 11-метровий форвард "Динамо" не зумів, відправивши м'яч повз ворота.

На 75-й хвилині легіонер українського клубу Джастін Лонвейк отримав другу жовту картку та достроково пішов з поля. Команди домовились, що його замінить Беніто.

До фінального свистка динамівці так і не зуміли відігратися. Натомість "Марибор" забив вдруге – на 79-й хвилині голом відзначився Іван Брніч.

Це друга поспіль поразка "Динамо" на зборах у Туреччині. У першому поєдинку команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4).

Далі у киян запланована низка інших контрольних матчів. Зокрема суперниками "Динамо" будуть австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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